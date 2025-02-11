Воевавший под Артемовском немец оказался серийным насильником детей

На Украине арестовали 29-летнего гражданина Германии Бена Р., которого подозревают минимум в трех случаях изнасилований. Немецкая полиция долго искала его, когда он пропал с радаров и уехал воевать за ВСУ, сообщает издание-иноагент Bild* со ссылкой на немецкое Spiegel.

В доме наемника в Баварии нашли тысячи фото и видео, «связанных с насилием над детьми». Он также подозревается в изнасилованиях на Украине — по версии следствия, фигурант снимал свои сексуальные преступления на камеру и впоследствии выкладывал их в Сеть.

В отношении Р. расследовали уголовное дело еще в 2021 году. В марте 2022 ему запретили носить армейскую форму и исполнять служебные обязанности, а на следующий год он пропал из Германии. Оказалось, что подследственный уехал воевать на Украину — он участвовал в столкновениях против ЧВК «Вагнер» у Артемовска (украинское название — Бахмут) и «проводил рискованные спецоперации», о чем рассказывал в подкасте одного из руководителей издания-иноагента.

По версии следователей, Бен совершал изнасилования как в Германии, так и на Украине. В последней он находится под стражей перед экстрадицией. В Киеве в отношении германского наемника также возбуждено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней.

* Признано иностранным агентом в России.