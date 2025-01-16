Военный священник объяснил, зачем бойцы СВО ставят кресты на передовой
Военный священник Владислав Сулейманов рассказал, какое значение имеет установка православных крестов в зоне спецоперации, сообщает «Царьград».
Фото, на котором запечатлены российские солдаты, устанавливающие крест на Запорожском направлении, прямо перед позициями противника, стало очень символичным, отмечается в сообщении.
«Мы установили и освятили его, чтобы они видели, с чем воюют, и, возможно, кто-то из них задумался», — сказал отец Владислав.
По его словам, пока противники рушат храмы — мы восстанавливаем, тем самым показывая, что «святая Русь жива».
На Рождество был установлен еще один поклонные крест на территории ДНР представителями казачьих войск.
«Это символ нашей веры и победы, установленный в месте, где наши боевые казачьи подразделения освобождают русские территории и защищают мирных жителей Донбасса», — рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.