Военный священник объяснил, зачем бойцы СВО ставят кресты на передовой

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Символ веры и победы: зачем ставят поклонные кресты в зоне СВО

Фото, на котором запечатлены российские солдаты, устанавливающие крест на Запорожском направлении, прямо перед позициями противника, стало очень символичным, отмечается в сообщении.

«Мы установили и освятили его, чтобы они видели, с чем воюют, и, возможно, кто-то из них задумался», — сказал отец Владислав.

По его словам, пока противники рушат храмы — мы восстанавливаем, тем самым показывая, что «святая Русь жива».

На Рождество был установлен еще один поклонные крест на территории ДНР представителями казачьих войск.

«Это символ нашей веры и победы, установленный в месте, где наши боевые казачьи подразделения освобождают русские территории и защищают мирных жителей Донбасса», — рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.