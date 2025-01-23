Военный эксперт объяснил, почему в Киеве начали обсуждать мирные переговоры

В интервью польскому радиосообщению RMF FM Юлия Свириденко, первый вице-премьер Украины, сообщила о надеждах Киева на окончание боевых действий к 2025 году. Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, прокомментировал эту ситуацию, отметив, что такое заявление может быть связано с изменением обстоятельств, но в первую очередь это отражает политические решения на международной арене, сообщает Общественное Телевидение России .

По его словам, действующий президент США Дональд Трамп обозначил, что дальнейшая поддержка Украины зависит от экономической ситуации в Европе и обязательств, которые она должна взять на себя. Он указал на необходимость увеличения военных расходов европейских стран до 5% от ВВП.

«Вот то, что он говорит насчет нас, — там же ведь угрозы реальные мы слышим, что если мы не согласимся и так далее, тогда будут санкции и тому подобное. А им приказано в том ключе, что возможности Америки в этом плане ограничены», — заявил эксперт.

Дандыкин также вспомнил о предыдущих попытках достичь мира, таких как Стамбульские переговоры и Минские соглашения, которые не принесли желаемых результатов. Он выразил мнение, что любые будущие мирные соглашения должны учитывать интересы России, так как сейчас она активно противостоит своему противнику на фронте, что дает ей определенные преимущества в переговорах.