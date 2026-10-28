Военный аналитик Кнутов сравнил положение Украины с цейтнотом в шахматах

Военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что Украина на фоне политического и экономического кризисов оказалась в цейтноте — ситуации, когда времени на принятие решений почти не остается, сообщает Газета.ru .

Кнутов связал свою оценку с нехваткой средств, поступающих Киеву от Евросоюза, политическим кризисом и недовольством населения насильственной мобилизацией. Среди других факторов он назвал массированные удары российских вооруженных сил по военно-промышленной инфраструктуре Украины.

«Если использовать язык шахмат, то это цейтнот для Украины. Сумеет ли она из него выйти? Это большой вопрос, потому что ситуация сложилась критически по разным направлениям. И она усугубляется», — сказал Кнутов.

По мнению аналитика, сохраняется возможность трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Он считает, что она может существенно повлиять на ситуацию на Украине.

Ранее Times of Ukraine написало, что конец октября — начало ноября может стать одним из наиболее тяжелых периодов для Украины с начала военного конфликта.

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