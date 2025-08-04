Военнослужащему из Шатуры присвоили звание Героя России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Министр поздравил участников спецоперации, удостоенных звания Героя РФ, с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.

Среди награжденных — полковник Юрий Пытиков, который много лет жил в Шатуре. Юрий окончил шатурскую школу № 1 и после посвятил себя военному делу.

Глава округа Николай Прилуцкий отметил, что гордится признанием успеха земляка.

Военнослужащий получил государственную награду за вклад своего подразделения в специальной военной операции. Полковник Юрий Пытиков, командующий 56-й гвардейским десантно-штурмовым ордена Отечественной войны I степени полком, в своем видеообращении сказал, что эта награда является признанием колоссального труда всего военного коллектива.

Подразделение Пытикова, по словам полковника, ежедневно освобождает все новые и новые пункты, приближает «наш день победы».

«Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», — подчеркнул Пытиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.