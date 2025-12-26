«Военная хроника» оценила обстановку в Купянске как нестабильную

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ситуация в Купянске остается напряженной: обе стороны продолжают активные действия, а перелома на фронте пока не произошло, сообщает RT .

По данным авторов, обе стороны сохраняют высокую активность на этом участке фронта.

«У ВСУ есть тактический успех и инициативные действия в городской черте. У Российской Федерации — нависание над городом со стороны Двуречной и ранее… Иными словами, маятник зафиксирован не был», — отметили в канале.

Авторы подчеркнули, что основные боевые действия ведутся на ограниченном участке площадью около 70 кв. км, что усложняет ситуацию. По их мнению, ожидать резких изменений на фронте в ближайшее время не стоит.

«Ожидать мгновенного и динамичного перелома не стоит. Сейчас идет фаза осмысления происходящего и перерасчета рисков. Реальные решения и переход к новой логике действий, скорее всего, последуют через две-три недели», — заключили в «Военной хронике».

