Военкор Коц показал на видео Антоновский мост после 150 попаданий из HIMARS

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры с Антоновского моста через пару часов после вывода группировки ВС РФ с западного берега Днепра.

«Как видите, он тоже не был разрушен полностью, хотя по нему пришлось около 150 прямых попаданий „Хаймарса“. Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий „в одну воронку“. При этом несущие конструкции моста целы», — написал Коц.

На видео показано, что в мосту много пробоин от ракет, где-то лежат металлические настилы.

Он подчеркнул, что ВСУ регулярными ударами вынудили российских военных навести понтонную переправу и пользоваться ей. Большегрузы через повреждения в мосту проехать там не могли. Но когда понадобилось, на пробоины положили толстые железные листы, и колесная техника ночью проехала по мосту.

