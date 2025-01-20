Военкор Котенок: 21 человек ранен в Бехтерах Херсонской области из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области пострадал 21 человек. Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

В понедельник ВСУ ударили по Херсонской области. Кроме того, украинские силы обстреляли Горловку в ДНР, где сообщалось о семи раненых.

Была атакована школа в селе Бехтеры Херсонской области. В результате обстрела в том числе пострадали трое несовершеннолетних. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь. Всего известно о 21 пострадавшем.

Котенок также сообщил о двух погибших в результате удара ВСУ по Херсонской области в понедельник.

По данным военкора, украинские силы наносили удар из РСЗО HIMARS с контролируемого ими берега Днепра.