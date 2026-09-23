Военкор Филатов: Россия использует «Сусанин» для навигации дронов
Фото - © РИА Новости
Военкор Андрей Филатов сообщил, что российские военные используют систему «Сусанин» для полетов дронов без связи с оператором и сигнала GPS, пишет Газета.ru.
По его словам, система автономной оптической навигации позволяет реактивным дронам «Герань» ориентироваться по поверхности земли.
«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности „Сусанин“, про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим „Гераням“ лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности. Для „Гераней“ сейчас представляет большую угрозу FPV-ПВО, которое выстроено противником. Это многоуровневая, эшелонированная оборона. Но, прорываясь через первые 100 километров от ЛБС (ред. — линии боевого соприкосновения), дальше уже „Герани“ спокойно относительно летят, то есть сбитий достаточно мало», — рассказал Филатов.
Ранее военкор Роман Сапоньков заявил Газете.ru, что применение реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» меняет ход конфликта в пользу Москвы: украинские военные сбивают сравнительно дешевые дроны дорогими ракетами противовоздушной обороны.
Financial Times сообщала, что «Герань-5» развивает скорость до 600 км/ч и несет боеголовку массой 90 кг на расстояние до 1000 км. По данным издания, новые «Герани» оснащены тепловизорами, системами наведения с искусственным интеллектом, противопомеховыми антеннами и модемами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.