Военкор Филатов: Россия использует «Сусанин» для навигации дронов

Военкор Андрей Филатов сообщил, что российские военные используют систему «Сусанин» для полетов дронов без связи с оператором и сигнала GPS, пишет Газета.ru .

По его словам, система автономной оптической навигации позволяет реактивным дронам «Герань» ориентироваться по поверхности земли.

«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности „Сусанин“, про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим „Гераням“ лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности. Для „Гераней“ сейчас представляет большую угрозу FPV-ПВО, которое выстроено противником. Это многоуровневая, эшелонированная оборона. Но, прорываясь через первые 100 километров от ЛБС (ред. — линии боевого соприкосновения), дальше уже „Герани“ спокойно относительно летят, то есть сбитий достаточно мало», — рассказал Филатов.

Ранее военкор Роман Сапоньков заявил Газете.ru, что применение реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» меняет ход конфликта в пользу Москвы: украинские военные сбивают сравнительно дешевые дроны дорогими ракетами противовоздушной обороны.

Financial Times сообщала, что «Герань-5» развивает скорость до 600 км/ч и несет боеголовку массой 90 кг на расстояние до 1000 км. По данным издания, новые «Герани» оснащены тепловизорами, системами наведения с искусственным интеллектом, противопомеховыми антеннами и модемами.

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