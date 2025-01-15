Военком Башкирии прокомментировал сообщения о списках женщин на СВО
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Военный комиссар Башкортостана, полковник Михаил Блажевич опроверг сообщения о наличии списков женщин, которых якобы набирают для отправки на СВО. Ранее о получении такого письма от имени «военкомата» заявила владелица косметологической клиники из Уфы, сообщает «Башинформ».
Бизнесвумен утверждала, что вскоре после Нового года на электронный адрес ее организации пришло письмо, отправитель которого назвался «военным комиссариатом». В обращении говорилось, что главе косметологической клиники нужно составить списки сотрудниц, желающих заключить контракт с Минобороны. В письме также требовалось указать номера телефонов таких женщин и описать их «профессиональные навыки, которые могут быть востребованы на военной службе».
После получения письма уфимка заявила, что не видела подтверждения указанной информации на официальных порталах. В военкомате Башкирии ответили, что письмо является фейком.
«Никакие списки из числа женского пола мы не собираем», — отреагировал военком Башкортостана Блажевич.
В комиссариате добавили, что в указанном письме стоит недостоверная печать. Кроме того, фейковый документ был отправлен 2 января под исходящим номером 15, хотя в этот день военкомат не высылал писем под данным номером.