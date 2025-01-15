Военком Башкирии прокомментировал сообщения о списках женщин на СВО

Военный комиссар Башкортостана, полковник Михаил Блажевич опроверг сообщения о наличии списков женщин, которых якобы набирают для отправки на СВО. Ранее о получении такого письма от имени «военкомата» заявила владелица косметологической клиники из Уфы, сообщает «Башинформ» .

Бизнесвумен утверждала, что вскоре после Нового года на электронный адрес ее организации пришло письмо, отправитель которого назвался «военным комиссариатом». В обращении говорилось, что главе косметологической клиники нужно составить списки сотрудниц, желающих заключить контракт с Минобороны. В письме также требовалось указать номера телефонов таких женщин и описать их «профессиональные навыки, которые могут быть востребованы на военной службе».

После получения письма уфимка заявила, что не видела подтверждения указанной информации на официальных порталах. В военкомате Башкирии ответили, что письмо является фейком.

«Никакие списки из числа женского пола мы не собираем», — отреагировал военком Башкортостана Блажевич.

В комиссариате добавили, что в указанном письме стоит недостоверная печать. Кроме того, фейковый документ был отправлен 2 января под исходящим номером 15, хотя в этот день военкомат не высылал писем под данным номером.