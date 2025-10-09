Во время освобождения Авдеевки в ДНР погиб житель ЯНАО

сегодня в 12:15

Солдат Яптунай из Гыды в ЯНАО погиб при освобождении Авдеевки в ДНР

Вениамин Яптунай из населенного пункта Гыда в Ямало-Ненецком автономном округе погиб в зоне СВО, когда ВС РФ освобождали Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Новость — трагическая, сообщает « Север-Пресс » со ссылкой на пресс-службу администрации Тазовского района региона.

Там подчеркнули, что Яптунай с доблестью выполнял боевой долг. Он погиб за мирное будущее жителей России. В администрации Тазовского района выразили соболезнование родственникам и близким мужчины.

Авдеевка находится в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Площадь города составляет 29 квадратных километров.

Минобороны России сообщало об освобождении Авдеевки в ДНР 17 февраля 2024 года. ВСУ потеряли в населенном пункте около 1,5 тыс. солдат.

Ранее сообщалось, что разведчик из Ижевска Сергей Трефилов пожертвовал жизнью, чтобы раскрыть расположение огневых точек ВСУ. Он вызвал обстрел на себя.

