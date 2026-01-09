Во Львовской области призвали жителей не выходить из дома

Ранее во Львове сообщали о серии мощных взрывов, которые прозвучали на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.

Областная военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях до отбоя.

Точный характер объекта, масштабы повреждений и возможные потери пока не раскрываются.

