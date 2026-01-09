Во Львовской области призвали жителей не выходить из дома
Во Львовской области атакован объект критической инфраструктуры
В Львовской области Украины подвергся удару объект критической инфраструктуры, сообщает RT.
Ранее во Львове сообщали о серии мощных взрывов, которые прозвучали на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.
Областная военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях до отбоя.
Точный характер объекта, масштабы повреждений и возможные потери пока не раскрываются.
