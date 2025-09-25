Во Фрязине открыли «Парту Героя» бойцу, который сейчас находится в зоне СВО

В стенах МБОУ СОШ № 2 города Фрязино состоялось знаковое и торжественное событие — в рамках всероссийского патриотического проекта «Парта Героя» была открыта памятная парта, посвященная выпускнику школы, Семену Владимировичу Силаеву, который прямо сейчас защищает рубежи нашей Родины, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Семен Владимирович Силаев родился 1 июля 2001 года в нашем городе. С 2010 по 2012 год он обучался в нашей школе № 2. Впоследствии, в связи с работой родителей по линии МИД России, продолжил образование в русских школах в Армении и Албании, а 11-й класс окончил в средней школе МИД РФ. В 2018 году Семен поступил в Московский государственный лингвистический университет на специальность «Информационная безопасность».

27 сентября 2022 года Семен Владимирович был мобилизован. Пройдя подготовку в Серпухове на связиста-артиллериста, он был направлен в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он служит радиотелефонистом взвода связи и охраны 88-го отдельного стрелкового батальона 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады.

За время службы Семен Силаев прошел суровые испытания, участвуя в боях под Красногоровкой, за Авдеевку и Андреевку, последовательно занимая должности помощника гранатометчика и снайпера. Он неоднократно проявлял высокий уровень бдительности, профессионализма, личного мужества и отваги в критических боевых ситуациях.

Патриотический проект «Парта Героя», реализуемый по инициативе партии «Единая Россия», призван сохранить память о героях-земляках для молодого поколения. По традиции, право сидеть за этой партой будет предоставляться лучшим ученикам, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

«Парта Героя» имени Семена Владимировича Силаева станет для нашей второй школы не только памятным местом, но и символом стремления к совершенству, мужества, верности долгу и любви к Родине. Это наглядный пример того, что настоящие герои живут среди нас, и на них стоит равняться.

«Пусть этот проект служит для всех нас, и особенно для подрастающего поколения, источником силы, гордости и вдохновения» — отметил глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев