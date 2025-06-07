Власти Украины хотят заселить Сумы бойцами ВСУ вместо эвакуированных жителей

Украинские власти пытаются добиться эвакуации максимального количества жителей Сум, чтобы в их квартирах можно было разместить бойцов ВСУ, сообщает ТАСС .

«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны», — сказал источник в силовых структурах РФ.

По его словам, власти страны осознают, что большая доля населения Сум плохо относится к бойцам украинской армии и не хочет их размещать у себя, а часть людей ждет освобождения.

Он уточнил, что сейчас боевые действия приближаются к городу. ВС РФ ожидают, что противник как обычно будет прятаться за спинами мирных граждан.