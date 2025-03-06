Власти Подольска отправили УАЗы «Патриот» и беспилотники участникам СВО

Власти Подольска отправили участникам специальной военной операции УАЗы «Патриот», БПЛА с комплектами связи, бензиновые генераторы, штурмовые медицинские рюкзаки и индивидуальные аптечки. Гумпомощь направили в части, где служат подольские ребята. Каждая просьба была отработана адресно с теплом, заботой и искренним желанием помочь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с неравнодушными подольчанами мы сделали еще один вклад в общее дело. Особые слова признательности военному волонтеру и предпринимателю Антону Кузнецову, депутату горсовета Андрею Черепенникову, председателю Подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорю Науменкову. Благодаря вам необходимая техника и снаряжение окажутся там, где они нужнее всего», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Каждый может внести свой вклад в победу. Посильную финансовую помощь примет благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, также принимает необходимые вещи для бойцов. Уточнить подробную информацию можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.