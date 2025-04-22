Владимир Жук посетил с поздравлениями семьи военнослужащих в Ленинском округе

В преддверии празднования светлого праздника Пасхи депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук посетил семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проживающих на территории Ленинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Пасха — это праздник, который напоминает нам о свете, жизни и надежде. Особенно важно быть рядом с теми, кто пережил утрату или живет в ожидании. Поддержка семей наших защитников — это не формальность и не разовое дело. Это постоянное внимание, которое мы считаем своей обязанностью», — сказал депутат Московской областной Думы, член фракции «Едина Россия Владимир Жук.

Сначала депутат навестил участника специальной военной операции Николая Борисова, который в настоящее время находится в отпуске. Совместно с Владимиром Жуком семью поздравила депутат Совета депутатов Ленинского округа партии «Единой России» Татьяна Ершова. Во время теплой беседы за чашкой чая военнослужащий рассказал о своей службе, а его жена поделилась радостью от долгожданного отпуска и приятного визита.

Кроме того, Владимир Жук совместно с представителем депутатского корпуса Ленинского округа Валерием Скляром навестили вдову участника специальной военной операции, трагически погибшего в 2023 году, Татьяну Маслову.

Представители партии «Единой России» поздравили всех с праздником и вручили пасхальные подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.