Президент Украины Владимир Зеленский посетил территорию Донецкой Народной Республики, находящуюся под контролем украинских военных, где вручил награды солдатам. На месте также присутствовал главком ВСУ Александр Сырский, представивший особенный доклад, сообщает «Царьград» .

В Сети Зеленский разместил 16 снимков, как он утверждает, сделанных на подконтрольной ВСУ части ДНР. На фотографиях запечатлен, в частности, Сырский, который, принеся документы, выступил с докладом о положении дел на передовой. Кроме того, он рассказал о планируемых действиях ВСУ против российских сил.

Зеленский сообщил о встрече с украинскими военнослужащими, выразил им благодарность за достижения и отметил их заслуги государственными наградами.

«Осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций <…> в районе Покровска… Жестокие бои», — отметил глава киевского режима.

Исходя из опубликованных фотографий, все они сделаны под землей. Стоит отметить, что предыдущие визиты Зеленского в различные населенные пункты нередко заканчивались их освобождением российской армией.