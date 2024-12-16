Владимир Путин заявил о переломном моменте в ходе СВО

Во время заседания коллегии российского оборонного ведомства, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на фронте в рамках специальной военной операции происходит переломный момент, сообщает Газета.ru .

Он подчеркнул, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в области боевых действий.

«И наша боевая активность — полный перехват стратегической инициативы», — отметил президент России.

На заседании коллегии ведомства министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году в российскую армию приняли более 427 тысяч военнослужащих. По его данным, ежедневно в стране подписывается свыше 1,2 тысячи контрактов.

Также министр отметил, что украинская армия в 2024 году понесла потери в количестве 560 тысяч солдат, как убитых, так и раненых. Он добавил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы утратили почти 1 миллион человек.

16 декабря Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной России, откуда осуществляется централизованное боевое командование Вооруженными силами страны.