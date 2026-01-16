ВКС разнесли ФАБами переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
ВС РФ уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские Воздушно-космические силы ликвидировали переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново на территории Харьковской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Данная переправа активно использовалась бойцами противника для переброски техники, войск и грузов.
Авиаудар ВС РФ по цели был нанесен с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
На видео показано, что было несколько взрывов, переправа разрушена.
