Видео поджога вертолета в Москве обнародовали от имени ГУР Украины

СК: вертолет в Москве подожгли по заказу Украины

Злоумышленники, которые в 2024 году подожгли вертолет на московском аэродроме Остафьево, снимали преступление на видео. Позже кадры опубликовали от имени главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктора Козлова.

Вертолет в Остафьево подожгли в апреле 2024 года. По обвинению в терроризме арестовали пятерых человек.

По версии правоохранителей, организатором поджога был россиянин Станислав Хамидулин, которого завербовали украинские спецслужбы. Для преступления фигурант привлек еще четверых соотечественников, которым обещал заплатить за поджог.

Расследование по делу о поджоге вертолета завершено. Фигуранты признали вину и раскаялись.

«Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — заявили в Следственном комитете.