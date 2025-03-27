Видео: истощенная собака охраняла тела хозяев, убитых ВСУ в Курской области
В ходе освобождения Курской области от украинских подразделений военнослужащие российской армии обнаружили собаку, которая охраняла хозяев даже после их смерти. Трагичный момент попал на видео, сообщает «Царьград».
«Этот момент как не запечатлеть. Вот собачка, уставшая, бедная. Охраняет, видимо, своих хозяев», — рассказал один из солдат.
По данным Telegram-канала «Белорусский силовик», животное было явно истощено и не реагировало на людей.
«Какое сильное видео… До слез… Как земля носит этих нелюдей…», — прокомментировали видео пользователи.
Кроме того, в селе Мартыновка украинские военные замучили и затем убили местного жителя в его собственном доме. Погибли еще двое людей. Захватчики расстреляли дом, владельцы в нем сгорели.
По словам главы Генпрокуратуры России Игоря Краснова, все преступники в ближайшее время понесут заслуженное наказание. Их привлекут за пытки мирных граждан.