В ходе освобождения Курской области от украинских подразделений военнослужащие российской армии обнаружили собаку, которая охраняла хозяев даже после их смерти. Трагичный момент попал на видео, сообщает «Царьград» .

«Этот момент как не запечатлеть. Вот собачка, уставшая, бедная. Охраняет, видимо, своих хозяев», — рассказал один из солдат.

По данным Telegram-канала «Белорусский силовик», животное было явно истощено и не реагировало на людей.

«Какое сильное видео… До слез… Как земля носит этих нелюдей…», — прокомментировали видео пользователи.

Кроме того, в селе Мартыновка украинские военные замучили и затем убили местного жителя в его собственном доме. Погибли еще двое людей. Захватчики расстреляли дом, владельцы в нем сгорели.

По словам главы Генпрокуратуры России Игоря Краснова, все преступники в ближайшее время понесут заслуженное наказание. Их привлекут за пытки мирных граждан.