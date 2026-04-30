Ветераны ВС РФ из Орехово-Зуева передали генераторы для военнослужащих в зоне СВО
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа
В Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа 28 апреля прошла встреча руководителя организации Вячеслава Шаронова с ветеранами Вооруженных Сил России Александром Носаревым и Александром Никитиным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Оба регулярно за счет собственных средств закупают оборудование для участников спецоперации.
На встрече обсудили актуальные потребности бойцов и механизмы доставки помощи. 29 апреля ветераны передали Вячеславу Шаронову бензиновые генераторы, которые в ближайшее время будут доставлены военнослужащим в зону СВО.
Ранее из Орехово-Зуевского городского округа в зону спецоперации отправили гуманитарный груз, в который вошли автомобиль УАЗ «Буханка», автозапчасти, генераторы, тепловизоры, специальные защитные плащи, медикаменты, инструменты для обустройства блиндажей и личные посылки от родных.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.
