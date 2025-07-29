Ветераны СВО Жуковского почтили память детей Донбасса в Музее Победы

Члены Жуковского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Тагир Хаджимуратов, Даниил Рукавишников и Алексей Сайков приняли участие в мемориальной акции, посвященной детям — жертвам военных действий в Донбассе. Траурное мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе и было приурочено ко Дню памяти детей, погибших в результате боевых действий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках церемонии в Зале Памяти и Скорби участники зачитали имена невинных жертв, погибших от рук киевских боевиков. К акции присоединились жители и гости столицы, выразившие солидарность с семьями погибших. В знак скорби присутствующие возложили цветы к инсталляции «Аллея ангелов» в экспозиции «Обыкновенный нацизм», которая посвящена трагическим событиям в Донбассе.

Мероприятие стало еще одним напоминанием о тяжелых последствиях вооруженного конфликта и необходимости сохранения исторической памяти. Организаторы подчеркнули важность подобных акций для воспитания подрастающего поколения в духе уважения к миру и неприятия насилия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.