Ветераны СВО в Дзержинском провели выставку оружия и наград времен ВОВ

В Дзержинском городского округа Люберцы представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО 13 сентября организовали в сквере Громцева музей под открытым небом. Были представлены награды времен Великой Отечественной войны, шевроны участников СВО, бронежилеты, каски и образцы оружия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветераны боевых действий рассказали гостям об истории экспонатов и поделились личным опытом. Все желающие, особенно молодежь, смогли не только рассмотреть экспонаты, но и подержать в руках образцы оружия, сфотографироваться с ними и почувствовать на себе «вес» армейской службы.

«Важно передавать молодежи не только знания, но и дух патриотизма, чтобы они с уважением относились к защитникам Родины и понимали цену мира», — подчеркнул руководитель люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Глава городского округа Владимир Волков передал членам люберецкого отделения Ассоциации СВО посылку для бойцов — она вскоре отправится на передовую.

Выставка стала важным напоминанием о мужестве российских воинов и позволила жителям на мгновение прикоснуться к суровой реальности, с которой сталкиваются их земляки.

