НаХХХКонференции подмосковного отделения партии «Единая Россия» в Региональный политсовет избраны пять ветеранов спецоперации, один из них также включен в Президиум политсовета. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь регионального отделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил растущую роль ветеранов СВО в политической жизни региона.

«Напомню, президент Владимир Путин поставил задачу — герои СВО должны участвовать в политике и общественной жизни, входить в органы власти. В Подмосковье мы последовательно решаем эту задачу. Ветераны СВО у нас уверенно набирают политический вес. На сентябрьских муниципальных выборах все 16 кандидатов-участников СВО стали депутатами от „Единой России“ в местных советах», — рассказал Игорь Брынцалов.

В состав Регионального политического совета избраны пять ветеранов:

Герой России Болилая Людмила Вячеславовна;

Герой России, депутат Совета Балашихи Клещерев Иван Юрьевич;

Кавалер двух Орденов Мужества, советник Управления региональной и технологической работы Центрального исполнительного комитета «Единой России» Коломацкий Павел Сергеевич;

Секретарь первичного отделения избирательного участка № 2792 «Единой России» в Сергиево-Посадском округе, руководитель программ патриотического воспитания молодежи в округе Яковлев Андрей Эдуардович;

Член Генерального совета «Единой России», председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, Лосунчуков Кирилл Сергеевич.

Кирилл Лосунчуков по итогам Конференции также вошел в Президиум регионального политсовета.

«Как председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, я вижу одной из основных наших целей обеспечение ветеранам достойного будущего. И здесь партия играет решающую роль и консолидирует усилия власти, бизнеса, общества и ветеранских организаций. Сегодня ветераны спецоперации активно пробуют свои силы в общественно-политической жизни региона — участвуют в выборах, кадровой программе „Герои Подмосковья“, проводят патриотическую работу среди школьников и молодежи», — сказал Кирилл Лосунчуков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ветеранов часто волнует вопрос, что делать после возвращения с фронта. В этой связи он подчеркнул важность региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Подмосковья». Ее главная цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях.

«Мы видим, что и наш проект „Герои Подмосковья“, и федеральный — „Время Героев“, очень востребованы и важны. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тыс. Кто-то уже реализует себя в исполнительных органах власти. Мы не сомневаемся, что сможем найти те сферы, в которых ветераны будут чувствовать себя уверенно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.