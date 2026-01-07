Ветераны СВО Люберец встретили Рождество Христово в храмах города

Православный мир 7 января отмечает Рождество Христово — день, когда, по преданию, началась земная жизнь Спасителя Иисуса Христа. Верующие по всей России посетили торжественные ночные богослужения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Не остались в стороне и те, кто совсем недавно защищал интересы страны в зоне специальной военной операции. Члены Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО присоединились к праздничным литургиям.

«Рождество — это праздник мира, надежды и торжества жизни. Для наших ребят, прошедших через суровые испытания, сегодняшний день имеет особое значение. Они с честью выполнили свой долг, и теперь, вернувшись домой, вместе со всеми россиянами могут спокойно и радостно отметить один из главных христианских праздников. Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и мира под мирным небом», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Для многих участников это богослужение стало важным моментом духовного единения, молитвенной благодарности и символом возвращения к мирной жизни, наполненной надеждой на светлое будущее.

