Ветераны СВО из Королева могут стать участниками программы «Герои Подмосковья»

В марте стартовал прием заявок на участие в образовательной программе для ветеранов СВО «Герои Подмосковья». Она является продолжением президентского проекта «Время героев» по переподготовке участников СВО для госслужбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявку можно подать до 30 апреля. Годовое обучение начнется в сентябре и будет включать очные и заочные занятия, разработанные совместно с РАНХиГС. На каждом этапе за участниками закрепят персонального наставника из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона.

Принять участие в программе может каждый демобилизованный участник СВО с высшим образованием и опытом в управлении. Для тех, кто еще на передовой, мы предусмотрели резерв — обучение можно будет пройти позже.

Заявку на участие в региональной программе «Герои Подмосковья» можно подать на сайте Герои-подмосковья.рф.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.