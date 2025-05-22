Ветераны спецоперации смогут гарантированно получить работу в Подмосковье

Согласно поправкам, если численность работников в компании превышает 200 человек, работодатель обязан выделить хотя бы одно место для ветерана — с обязательным заключением трудового договора. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве.

«Такую задачу — помочь ветеранам боевых действий получить профессиональное образование, повысить квалификацию, трудоустроиться — ставит перед нами президент Владимир Путин. В Московской области, например, запущена кадровая региональная программа „Герои Подмосковья“ — для тех воинов, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях. Также мы сегодня делаем упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны спецоперации могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие. И принятые поправки в закон как раз на это и направлены», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что предложения самих ветеранов становятся основой для решений парламента:

«Нужды защитников Отечества, их предложения — это руководство к действию. Уже сегодня многие их идеи становятся законами. И мы должны продолжать эту работу», — подчеркнул он.

Сейчас квота по трудоустройству действует для работодателей с численностью более 100 человек: 1% от штата они должны выделять для граждан, испытывающих сложности с поиском работы. При этом конкретные категории льготников компания определяет самостоятельно. С апреля 2024 года в Подмосковье по системе квот на работу устроились уже порядка 300 ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.