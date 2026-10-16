Ветераны спецоперации провели форум в Можайском и Рузском округах

Ветераны и участники специальной военной операции 15 октября встретились на совместном форуме в Можайском и Рузском округах. Программа объединила около 30 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В форуме участвовали члены Можайского и Рузского отделений ассоциации ветеранов СВО Московской области, подопечные государственного фонда «Защитники Отечества» и военнослужащие, вернувшиеся с передовой. Их сопровождали социальные координаторы фонда Галина Аксенова, Татьяна Ванюшкина и Виктория Жучкова, руководители местных отделений ассоциации Александр Князев и Юрий Лысенков.

Программа началась в музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского округа. Гостям рассказали о разведчице Зое Космодемьянской — первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Попав в плен при выполнении задания, она выдержала пытки и была казнена.

В музее-заповеднике «Бородинское поле» ветераны встретились с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым и его заместителем Ольгой Спиридоновой.

«Руза и Можайск живут по соседству. У нас общая история и общие ценности. Уверен, что такие встречи станут доброй традицией», — отметил Денис Мордвинцев.

Директор музея-заповедника Игорь Корнеев провел экскурсию по экспозиции «Славься ввек, Бородино!», созданной к 200-летию сражения. Он рассказал о событиях Бородинской битвы 1812 года и показал подлинные образцы вооружения и обмундирования русской и наполеоновской армий, личные вещи Михаила Кутузова и прижизненные портреты участников Отечественной войны.

Встреча завершилась в культурно-досуговом центре «Офицерское собрание». Руководители отделений ассоциации отчитались о работе и ответили на вопросы. Новым членам вручили членские карточки, всем участникам — подарки от муниципалитета. Такие форумы помогают укреплять ветеранское сообщество, поддерживают возвращение бойцов к гражданской жизни и служат примером патриотизма для молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.