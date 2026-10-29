Ветераны «МОСМЕК» в Видном передали на фронт почти 2 тыс изделий

Депутат Мособлдумы от «Единой России», руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц в День добровольца Московской области посетила мастерскую ветеранов завода «Мосметаллоконструкция» в Видном, сообщает пресс-служба Московского областного отделения «Единой России».

Бывшие сотрудники завода «МОСМЕК» плетут маскировочные сети, изготавливают тактические носилки и собирают гуманитарную помощь. С начала специальной военной операции они передали на фронт почти две тысячи изделий. Ежемесячно волонтеры собирают до 100 килограммов груза. В ноябре 2023 года их проект «Вместе сильнее» получил грант губернатора Московской области.

Завод «Мосметаллоконструкция» основали в 1971 году. Его сотрудники участвовали в создании объектов к Олимпиаде-80, строили Павелецкий вокзал, Дворец молодежи и музей Победы на Поклонной горе. Предприятие закрылось в 2012 году, но бывшие работники сохранили команду. Четыре года назад они создали первичную ветеранскую организацию, которая сегодня объединяет более 300 человек.

«Во время встречи мне показали мастерскую, где волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов. За каждой сплетенной сетью стоят часы кропотливой работы и искреннее желание помочь тем, кто сегодня на передовой. Особенно ценно, что люди, посвятившие многие годы одному предприятию, продолжают оставаться сплоченной командой», — отметила Диана Алумянц.

Депутат поблагодарила ветеранов за труд и вручила благодарственные письма трем самым активным волонтерам. Помимо помощи фронту, ветераны занимаются профориентацией школьников и работают над книгой воспоминаний «Мой завод — Моя жизнь».

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.