Ветеран СВО Жуковский: программа «Герои Подмосковья» помогает достигать целей

Программа «Герои Подмосковья» предоставляет участникам широкие возможности для развития и адаптации. В первую очередь она помогает людям лучше освоиться в обществе после сложных событий и найти свое место. Кроме того, она ставит перед участниками конкретные задачи и поддерживает их на пути к достижению целей, об этом рассказал старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

Жуковский также отметил, что программа очень важна и полезна. По его словам, благодаря участию можно глубже понять, как устроена государственная система и как работают различные органы власти. Это помогает осознать, почему решения не всегда принимаются быстро и почему процесс реализации проектов занимает время.

Благодаря программе расширяется кругозор и формируется понимание внутренних механизмов управления. Участники начинают лучше разбираться в логике работы государственных структур и получают ценный опыт, который помогает им ориентироваться в сложных ситуациях.

«Программа дает очень много возможностей. Изначально помогает социально адаптироваться после всех этих событий. Во-вторых, ставит перед тобой цель и помогает ее достичь. Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика. Это действительно интересно и познавательно», — рассказал старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

В целом, по мнению Жуковского, программа не только информативна, но и интересна. Она позволяет взглянуть на государственные процессы с другой стороны и получить новые знания, которые пригодятся в дальнейшем.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

