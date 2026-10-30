Ветеран СВО в Балашихе заново учится ходить после двух лет лечения

Участник спецоперации Владимир Кочемазов проходит реабилитацию в адаптивном фитнес-клубе «Крылья» в Балашихе после тяжелого ранения головы. Он уже может подниматься по лестнице с опорой на перила и продолжает восстанавливать самостоятельность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Кочемазов в 2022 году добровольцем отправился на фронт и выполнял боевые задачи на Харьковском направлении в составе штурмового подразделения. В 2024 году он получил тяжелое осколочное ранение головы. После нескольких операций и двух лет в госпитале ему пришлось заново учиться двигаться.

«Сначала мог только лежать, затем проходил реабилитацию в пансионате «Ясенки». Сейчас уже могу подниматься по лестнице, держась за перила. Но если перестать заниматься, все достижения можно потерять. Поэтому несколько раз в неделю прихожу в «Крылья»», — рассказал Владимир Кочемазов.

Ветеран состоит в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО. В клубе он занимается с тренером Антоном Лисенковым. Упражнения помогают укреплять мышцы, развивать координацию и восстанавливать навыки, необходимые в повседневной жизни.

«Сейчас наша основная задача — добиться того, чтобы Владимир мог самостоятельно выходить из квартиры и обслуживать себя. Следующий шаг — возможность без посторонней помощи сходить в магазин. При этом занятия важны не только для физического состояния, но и для эмоционального», — отметил Антон Лисенков.

Основатель «Крыльев» Виктор Шерстнев на СВО получил сквозное осколочное ранение позвоночника и сам прошел длительное лечение и реабилитацию. Этот опыт побудил его создать клуб, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут восстанавливаться и находить поддержку единомышленников. В 2025 году Шерстнев стал лауреатом премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.