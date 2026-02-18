Ветеран СВО Протченко объяснил, как помогает наставник в «Героях Подмосковья»

«Наша коммуникация проходит в очень комфортном режиме. Еще до начала образовательного процесса мы познакомились с ним лично и составили примерный план стажировки. Благодаря Дмитрию Владимировичу в первый этап стажировки мне удалось ознакомиться с работой администрации городского округа и ее отделов, понять, где могу быть наиболее полезен», — поделился Протченко.

Он также сказал слова благодарности наставнику за возможность принять участие в оперативных совещаниях.

«Это помогло мне более детально ознакомиться с работой администрации и понять персональную ответственность перед жителями городского округа», — добавил Протченко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в мастерской управления «Сенеж» запущен третий модуль обучения региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты будут проходить тонкости регионального и муниципального управления.

«Стартовал третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

