Ветеран СВО Протченко: для участия в «Героях Подмосковья» важно упорство

Ветеран специальной военной операции Алексей Протченко поделился своим мнением о необходимых качествах для успешного прохождения отбора в программу «Герои Подмосковья». Он подчеркнул важность целеустремленности и упорства на пути к достижению цели.

По словам Протченко, успех требует тщательной подготовки. Он отметил, что участникам необходимо обладать настойчивостью и четко фокусироваться на конечном результате.

Ветеран СВО рассказал, что первые участники программы оказались в роли первопроходцев. Они не имели представления о том, что их ожидает впереди, какими будут испытания и образовательный процесс.

Однако сейчас ситуация изменилась, подчеркнул он. Новые кандидаты получили возможность заранее ознакомиться с программой и качественно подготовиться к предстоящим испытаниям.

«Победа любит подготовку. Нужны настойчивость и ориентирование на результат. Первый поток — по сути первопроходцы, мы не знали, что нас ожидает, какой будет отбор и программа обучения. Теперь же можно посмотреть программу и подготовиться заранее», — сказал участник обучения.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

