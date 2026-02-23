Ветеран СВО из Можайского округа впервые прыгнул с парашютом

Ветеран специальной военной операции из Можайского округа Роман Гомыляев совершил свой первый в жизни прыжок с парашютом. Мероприятие состоялось 21 февраля в аэроклубе в Ватулино при содействии Международного благотворительного фонда «Подари любовь миру» и Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Прыжок выполнялся в тандеме с инструктором с высоты 2500 метров. Всего в нем участвовали девять человек, и Роман стал единственным представителем Можайского округа.

«Один раз живем, я сразу согласился. Где я только еще не был, так это в небе. Ощущения, когда видишь приближающуюся землю, — незабываемые. Теперь уже летом я хочу повторить прыжок, но только вместе с моей женой Верой. Потому что хочу разделить небо с ней», — поделился эмоциями ветеран.

Роман Гомыляев имеет богатый жизненный и боевой опыт. Уроженец Рязанской области, он окончил Академию права и управления ФСИН России, работал юристом. В октябре 2022 года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Служил заместителем командира взвода инженерных войск на Артемовском направлении. В июле 2023 года получил тяжелое ранение, после которого был демобилизован со II группой инвалидности. За личное мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях, Роман награжден медалью Суворова.

Вместе с супругой он поселился в деревне Бараново Можайского округа, где занялся фермерством. При поддержке фонда «Защитники Отечества» Роман прошел обучение в «Школе фермеров», а в 2025 году стал победителем конкурса и получил грант от Россельхозбанка.

«Мы планируем развивать направление эко-туризма: на базе нашего хозяйства построить 5-6 домиков для круглосуточного проживания. Возле каждого провести благоустройство в определенном стиле. Наши гости смогут остановиться у нас, пообщаться с животными, покормить их, даже научиться доить козу при желании», — рассказал о планах Роман Гомыляев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.