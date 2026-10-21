сегодня в 18:02

Ветеран СВО из Люберец доставил гуманитарную помощь в военный госпиталь

Член ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Сергей Сергеев передал военному госпиталю медикаменты и посылки с письмами детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Сергеев доставил в военный госпиталь медикаменты, кровоостанавливающие и антисептические средства, сладости, письма и открытки от школьников и воспитанников детских садов Люберец.

«Сергей вместе с супругой регулярно возят гуманитарную помощь в больницы, фельдшерские пункты, в военные госпитали и участникам СВО на передовую», — отметила руководитель Женского клуба СВО городского округа Люберцы Наталья Кулагина.

Она поблагодарила ветеранов и их жен за постоянную помощь бойцам. Отдельную благодарность за сбор медикаментов Кулагина выразила участницам Женского клуба СВО Татьяне Широковой, Зое Ушаковой и Ольге Громовой.

Ранее представитель ассоциации ветеранов СВО Люберец Николай Буркин передал гуманитарную помощь волонтерам молодежного центра «Лидер» в Дзержинском. Часть посылок уже отправлена в зону специальной военной операции на Артемовское направление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.