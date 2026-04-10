Ветеран СВО из Долгопрудного прошел мастер-класс по дайвингу

Мастер-класс по адаптивному дайвингу прошел в Москве для ветеранов специальной военной операции из Московской области. Одним из участников стал член ассоциации ветеранов СВО Долгопрудного Дмитрий Козырев. Он откликнулся на приглашение организаторов и вновь попробовал себя в подводном спорте.

«Впечатлений масса. В юности я погружался с аквалангом и даже занимался подводной охотой, поэтому был рад снова оказаться в знакомой стихии. Сейчас все воспринимается по-другому — здоровье уже не то, но я бы с удовольствием повторил этот опыт», — рассказал ветеран.

По его словам, участие в занятии помогло сменить обстановку и получить новые эмоции.

Организаторы отметили, что такие встречи позволяют бойцам перезагрузиться, снизить уровень стресса и почувствовать уверенность в собственных силах. В дальнейшем планируется продолжить занятия: они могут помочь ветеранам освоить новое направление, расширить круг общения и при желании выйти на профессиональный уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.