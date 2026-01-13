Ветеран СВО: «Герои Подмосковья» помогают создавать профессиональную траекторию

Программа «Герои Подмосковья» помогает ее участникам проектировать профессиональные траектории. Как рассказал РИАМО ветеран СВО, сержант запаса Александр Александров, он изначально пришел в программу с очень узким пониманием — в первую очередь в сфере безопасности.

«Но в процессе обучения я для себя открыл много другого и сейчас уже четко понимаю, в каком направлении мне двигаться дальше. Каждый из нас смог правильно спроектировать свою траекторию», — сказал Александров.

Он добавил, что участников программы «Герои Подмосковья» научили работать с целеполаганием, проектированием хотя бы на личном уровне.

«И я уверен, что каждый участник, по крайней мере я точно, смог выстроить для себя направление и понять, как идти к своей цели», — заключил сержант запаса.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

