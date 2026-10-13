Ветеран СВО Антон Сивоконь из Долгопрудного возвращается на передовую

Ветеран спецоперации Антон Сивоконь с позывным «Пересвет» после восьмимесячного перерыва вновь отправляется на фронт. Городские волонтеры передали ему гуманитарную помощь 13 сентября в центре адаптивных видов спорта «Ориентир» в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон Сивоконь — председатель местного отделения союза десантников, активист ассоциации ветеранов СВО и профессиональный спортсмен. Он участвует в патриотических и спортивных мероприятиях Долгопрудного. По его инициативе появился центр адаптивных видов спорта «Ориентир» для бывших бойцов.

Центр открылся в сентябре 2026 года. Ветераны несколько раз в неделю приходят сюда тренироваться и общаться.

«В «Ориентире» все налажено, он без меня не пропадет. А на фронте я сейчас нужнее», — пояснил Сивоконь.

На время своего отсутствия он передал руководство центром соратнику, профессиональному тренеру-инструктору Сергею Мартьянову. Тот планирует продолжать тренировки ветеранов, используя наработки «Пересвета».

Председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов вручил Антону рацию, электродвигатель и дрон-детектор, приобретенные при поддержке фонда «Долгопрудный рядом».

«Знаем, что едете вы на сложный участок, где больше всего ценятся товарищеская поддержка, порядочность и справедливость, и пусть всего этого там будет в достатке. А дома вас ждут родные, близкие, друзья и ваше детище — Центр. Возвращайтесь скорее обратно, с Победой!» — пожелал Балабанов.

Военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться за помощью и поддержкой по адресу: Московское шоссе, д. 59.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.