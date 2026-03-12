Ветеран Головашкин поздравил Ярашина со званием Героя России

О подвиге бойца верховному главнокомандующему доложил глава ДНР Денис Пушилин. Уроженец Самары держал позиции в районе Гришино. Продукты и боеприпасы ему доставляли с помощью дронов.

Сейчас Ярашин проходит восстановление в госпитале после сложной операции и получает необходимую помощь. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Награждение прокомментировал председатель Совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России», ветеран боевых действий, Герой России Александр Головашкин: «В зоне проведения СВО наши воины проявляют мужество и героизм, самопожертвование и стойкость, все это на пределе человеческих возможностей! Нет никакого секрета, это сила духа русского характера! Борьба за жизнь, борьба за мир и завтрашний день. Родина как мама, она одна! В те самые секунды, когда ты находишься на грани жизни и смерти, все мысли только о доме, о семье, выстоять и с победой вернуться домой! , — сказал Головашкин. — Желаю настоящему воину, Герою России Сергею Ярашеву скорейшего восстановления, бодрости духа и благополучия! Всем нам скорейшей Победы!»

