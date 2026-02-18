Верила, что жив: россиянка узнала пропавшего на СВО сына на видео с военнопленными

Сын жительницы Амурской области, участвующий в СВО, считался без вести пропавшим. Мать случайным образом обнаружила его на фото и видео с военными, которые находятся в плену у противника, сообщила уполномоченный по правам человека в Амурской области Наталья Кравчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Сын россиянки пропал в зоне СВО в июне прошлого года. Долгие месяцы семья пыталась разузнать о его судьбе и начала постепенно привыкать к страшной мысли, что его больше нет.

Но женщина продолжала искать сына. Она изучала страницы в Сети, просматривала фото и видео. В один день она наткнулась на фото и ролик, на которых был изображен очень похожий на ее сына человек. Он находился в плену у ВСУ.

Проведенная экспертиза также подтвердила, что военный на фото, предположительно, является сыном женщины. После этого женщина пришла на прием к уполномоченному по правам человека в Амурской области.

Кравчук обратилась за содействием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также направила запрос в Минобороны. В итоге военное ведомство исключило гибель мужчины и признало его военнопленным. Сейчас решается вопрос о включении его в списки на обмен.

