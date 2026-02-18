В Сибири на свалке нашли упаковки от цинковых гробов бойцов СВО

Неизвестные выбрасывают на свалку в Красноярском крае транспортировочные ящики, в которых перевозят цинковые гробы бойцов СВО. На коробках написаны имена погибших военных, сообщает prima-tv.ru .

Мусорная площадка находится в Николаевке. Около года назад местные жители обнаружили, что неизвестные люди привозят сюда упаковки от цинковых гробов. На них написаны имена погибших бойцов СВО.

Один из местных жителей рассказал, что неизвестные просто выбрасывают на свалку транспортировочные ящики.

«Таблички не отрывают — даже с фамилиями парней, которые погибли на СВО. Выбрасывают просто на мусорку, и никому до этого дела нет», — сказал мужчина.

При этом такие контейнеры должны утилизироваться — или как минимум с них должны убирать таблички с именами. Местных жителей возмутило такое отношение. Они просят администрацию убрать со свалки хотя бы то, что связано с персональными данными бойцов.

