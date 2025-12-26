Вдове на Урале доставили останки мужа, которого она уже похоронила

Вдове бойца СВО из Арамиля Свердловской области вернули недостающие останки ее мужа, которого она похоронила четыре месяца назад. Но теперь она сомневается, что в гробу действительно тело ее супруга, сообщает E1.RU .

Юлия потеряла мужа Ивана, который погиб в зоне СВО. Когда девушке прислали его останки, она потребовала вскрыть гроб и провести ДНК-экспертизу. По ее результатам выяснилось, что генетический материал совпал с двумя частями тела бойца — но в гробу лежала только одна.

Юлия потребовала вернуть ей недостающие останки. В Минобороны пообещали выполнить ее просьбу.

Недавно женщине доставили еще один цинковый гроб с останками. Но Юлия сомневается в том, что они принадлежат ее мужу.

«Был прислан „цинк“ под фамилией моего супруга, но ни номера, ни акты, которые были внутри, не подтвердили, что это он», — сказала женщина.

Она уточнила, что в актах было написано «неизвестный солдат».

Юлия снова хочет провести ДНК-экспертизу той части тела, которую ей недавно доставили в цинковом гробу. Она обратилась в суд с иском, надеясь, что он поможет отыскать останки ее супруга. Она также требует моральную компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.