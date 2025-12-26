Вдове на Урале доставили останки мужа, которого она уже похоронила
Фото - © Медиасток.рф
Вдове бойца СВО из Арамиля Свердловской области вернули недостающие останки ее мужа, которого она похоронила четыре месяца назад. Но теперь она сомневается, что в гробу действительно тело ее супруга, сообщает E1.RU.
Юлия потеряла мужа Ивана, который погиб в зоне СВО. Когда девушке прислали его останки, она потребовала вскрыть гроб и провести ДНК-экспертизу. По ее результатам выяснилось, что генетический материал совпал с двумя частями тела бойца — но в гробу лежала только одна.
Юлия потребовала вернуть ей недостающие останки. В Минобороны пообещали выполнить ее просьбу.
Недавно женщине доставили еще один цинковый гроб с останками. Но Юлия сомневается в том, что они принадлежат ее мужу.
«Был прислан „цинк“ под фамилией моего супруга, но ни номера, ни акты, которые были внутри, не подтвердили, что это он», — сказала женщина.
Она уточнила, что в актах было написано «неизвестный солдат».
Юлия снова хочет провести ДНК-экспертизу той части тела, которую ей недавно доставили в цинковом гробу. Она обратилась в суд с иском, надеясь, что он поможет отыскать останки ее супруга. Она также требует моральную компенсацию в размере 500 тыс. рублей.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.