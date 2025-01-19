В Запорожской области объявлена воздушная опасность

сегодня в 14:42

Рогов предупредил об авиаопасности освобожденную от ВСУ часть Запорожья

В первую очередь особую осторожность следует соблюдать жителям освобожденных от присутствия ВСУ территорий Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Авиационно-ракетная и бомбовая опасность. В первую очередь — внимание жителям освобожденной части Запорожской области. В небе вражеская авиация», — сообщил Рогов.

По данным Рогова, в небе над Запорожской областью замечены минимум 5 самолетов, которые способны переносить вражеские ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Особая опасность угрожает населенным пунктам Токмак, Пологи, Мелитополь, Приморск и Бердянск и части освобожденной от ВСУ Херсонской области. Рогов допустил, что противник может также наносить удары управляемыми авиабомбами.