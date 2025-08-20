Сержант Александр Карпюк из батальона операторов дронов 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что подразделения российских беспилотников создают серьезные трудности для украинских вооруженных сил. Российские дроны превосходят ту технику, которая есть на вооружении Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

Украинская армия испытывает недостаток технологий противодействия российским беспилотникам. Карпюк отметил, что российские военные эффективно уничтожают украинские дроны, включая тяжелые модели «Баба-яга».

Сержант также отметил, что эффективность украинских беспилотников снизилась из-за действий российских подразделений. Если раньше «Баба-яга» могла выполнить около 70 вылетов до уничтожения, то в настоящее время этот показатель едва достигает 10.

Ранее глава командования перспективных разработок Сухопутных войск американских ВС генерал Джеймс Рэйни заявил, российские технологии военных беспилотников опережают американские. Военачальник признал технологическое превосходство России в этой области.