В Вологодской области учредили памятный знак «За участие в СВО»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе учредили памятный знак «За участие в специальной военной операции», сообщает «Бриф24» .

Он будет вручаться в честь четвертого года СВО, которая является крупнейшим вооруженным конфликтом со времен Великой Отечественной войны.

Эта награда предназначена для военнослужащих, казаков и добровольцев, которые находятся на территории области и принимают участие в операции. Кроме того, ее смогут получить сотрудники местных органов власти и ведомств, оказывающие содействие в проведении СВО.

Глава региона уточнил, что награды также удостоятся работники государственных структур, оборонной промышленности, волонтеры и индивидуальные предприниматели, оказывающие поддержку действиям в рамках специальной военной операции.

Предусмотрено и посмертное награждение — как дань памяти погибшим героям. Ходатайствовать о награждении могут руководители государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Этот памятный знак — еще одна важная мера поддержки и выражение глубокой благодарности от жителей Вологодской области.

«Верим в вас, родные, и гордимся. Низкий вам поклон. Ждем вас как можно скорее дома с Победой — во всех смыслах», — заключил Филимонов.