сегодня в 07:57

В Волгоградской области началась эвакуация из-за риска взрыва на объекте МО РФ

Во время отражения удара ПЛА ВСУ обломки упали на территории объекта Министерства обороны РФ рядом с поселком Котлубань, начался пожар. Объявили эвакуацию близлежащего населенного пункта для обеспечения безопасности людей от угрозы взрыва, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пожар тушат сотрудники МЧС и Минобороны. Жители не пострадали. Гражданские объекты не повреждены.

Для эвакуации задействовали автобусы. Также были развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. Также в Городищенском районе будут работать главы профильных органов власти.

Ночью во время атаки БПЛА ВСУ в Тамбовской области повреждения получил учебный корпус колледжа. Никто не пострадал.

