При атаке БПЛА в Тамбовской области поврежден корпус колледжа
В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тамбовской области поврежден учебный корпус колледжа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.
«В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских», — говорится в сообщении.
Студенты из общежития эвакуировали в детскую больницу. Пожар уже ликвидирован.
Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ на Мичуринск Тамбовской области пострадали 2 мирных жителя.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.