В Туапсе при атаке БПЛА повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум пострадали в результате атаки беспилотников на Туапсе, сообщил глава городского округа Сергей Бойко.

«На пострадавшие социальные объекты <…> будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах — кровля», — написал Бойко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также с утра продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской коммунальщики продолжают ремонтировать сети теплоснабжения и завершают сварку газовой трубы. В ближайшее время запустят газоснабжение.

Глава муниципалитета добавил, что комиссии продолжают обход пострадавших домов и квартир. Помимо этого, Бойко лично объезжает город и проверит обстановку в северных поселениях, где произошли аварии на электросетях из-за сильного снегопада.

Ранее сообщалось, что в порту Туапсе из-за атаки БПЛА получили повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. В результате атаки вражеских дронов пострадали 2 человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.