В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека

Происшествия

В результате атаки беспилотников на Туапсе пострадали 2 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в  Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.

«Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в порту Туапсе из-за атаки БПЛА  получили повреждения газовая труба в жилом секторе и причал.

