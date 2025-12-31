сегодня в 05:33

В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека

В результате атаки беспилотников на Туапсе пострадали 2 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале .

Кроме того, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.

«Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в порту Туапсе из-за атаки БПЛА получили повреждения газовая труба в жилом секторе и причал.

